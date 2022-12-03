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Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:54
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Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Hüseyin Tıknaz'ın (27) kullandığı 54 AY 119 plakalı otomobil, Köseköy mevkisinde aynı yönde seyreden Z.K. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Tıknaz ile İ.Ş, G.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Sürücünün yanında oturan İ.Ş, kendi imkanlarıyla yaralı halde araçtan çıkarken olay yerinde sinir krizi geçirdi. "Onlar benim arkadaşlarım." diyerek ağlayan yaralı genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobilde sıkışan diğer yaralılar ise kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Tıknaz, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Uçak teknisyeni olduğu belirtilen Tıknaz'ın naaşı, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Yeni Cami'ye getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Tıknaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası aile mezarlığına defnedildi. (AA)

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