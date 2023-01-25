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Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’de çöp kamyonu ile beton pompası aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:12
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Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde beton pompası ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 BL 6316 plakalı çöp kamyonu ile M.Y. yönetimindeki 34 KL 9770 plakalı beton pompası aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 34 BL 6316 plakalı çöp kamyonunda sıkışan yaralı A.G.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.G. ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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