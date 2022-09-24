24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kocaeli'de seyir halinde olan kamyon ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:46
Takip Et

Kocaeli'de trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
+
Aa
-

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra Yolu üzeri Yassıbağ Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şantiye alanından yola çıkan kamyon ile İzmit istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Servis minibüsü içerisinde bulunan 1’i çocuk toplam 5 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri vatandaş kameralarına yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.