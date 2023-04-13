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Kocaeli’de hafif ticari araç yan yattı: 4 yaralı

Kocaeli’de bir araçla çarpışan hafif ticari araç, yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:55
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Kocaeli’de trafik kazası: 4 yaralı

Kocaeli’de hafif ticari araç yan yattı: 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Ticari araç yan yatarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi saat kulesi kavşağında meydana geldi. Kavşağa giren ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 DR 0446 plakalı ticari araç ile, 41 AHK 709 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle ticari araç yan yatarak durabilirken, araçta bulunan C.C, Ö.A., F.A. ve S.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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