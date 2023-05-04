Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de bir şüphelinin evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 sikke ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Karamürsel'de ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 87 tabanca fişeği, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 Sikke ele ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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