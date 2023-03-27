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Kocaeli'de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 kişi yakalandı

Kocaeli'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:37
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 kişi yakalandı
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İHA'nın aktardığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir haftada yaptığı 84 uygulama ve operasyon neticesinde 121 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 84'ü serbest bırakıldı, 20'si hakkında serbest yargılanma kararı verildi, bir şahıs ise adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 47 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 929 gram metamfetamin, 174 gram esrar, 2 ecstasy, 19 sentetik ecza, 7 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, 35 bin 655 TL para, 18 fişek ve 2 tabanca ele geçirildi.

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