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Hollanda basınından flaş iddia. Dünya kokain ticaretinin başrol oyuncusu Türkiye'de mi?

Hollanda'nın en çok aranan suçlular listesine alınan ve Türkiye'de yaşadığı tahmin edilen, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet zanlısı Jos Leijdekkers'in başına rekor para ödülü konuldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:41
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Hollanda basınından aranan suçluyla ilgili flaş iddia

Hollanda basınından flaş iddia. Dünya kokain ticaretinin başrol oyuncusu Türkiye'de mi?
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Hollanda'nın "En Çok Aranan Suçlular Listesi"ne alınan ve yakın zamana dek Türkiye'de yaşadığı sanılan, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet zanlısı Jos Leijdekkers'in yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 200 bin euro ödül verilecek. Bu ödülün daha önce 75 bin dolar olduğu belirtildi.

Hollandalı zanlı, uyuşturucu ve kara para aklamanın yanı sıra, şiddet ve cinayetle de suçlanıyor. Yeraltı dünyası ile bağı olduğu belirtilen Fas kökenli Naima Jillal adlı kadının 2019 yılında ortadan kaybolmasından Leijdekkers sorumlu tutuluyor.

Jos Leijdekkers, Rotterdam ve Anvers limanlarından büyük miktarlarda kokain ithalatına karışmakla suçlanıyor. Polisin elde ettiği şifreli mesajlara göre, uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden biri olan Leijdekkers, uyuşturucu kaynaklı on milyonlarca euro ve yüzlerce ton altının aklanmasına da karıştı.

Polis, Jos'un ebeveynleri ve bir kız kardeşinin geçen yıl Ağustos ve Aralık aylarında Türkiye'ye seyahat ettiklerinden ve aranan oğulları ve erkek kardeşleriyle orada temas kurmuş olabileceklerinden şüpheleniyor. Hollanda basınına göre muhtemelen uzun süredir Türkiye'de bulunduğu belirtiliyor.

Türk makamları ise, Hollandalı zanlının Türkiye'de olup olmadığını teyit etmedi. Lahey'deki diplomatik kaynaklar, Jos Leijdekkers'in yakalanması için Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği (AB ) Polis Teşkilatı (Europol) ve Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden biri olan, "Bolle (tombul) Jos" ve "El Presidente" lakaplarıyla tanınan Jos Leijdekkers, Hollanda Savcılığı tarafından "En Çok Aranan Suçlular Listesi"ne alındı.

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