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Ümraniye’de uyuşturucu üretmek için 8 milyonluk tesis kurdular. 20 milyonluk uyuşturucu yakalattılar

Ümraniye'de sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerine yapılan baskında 20 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen bin 550 kök hint keneviri bitkisi, 250 kilo hasat edilmiş esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 22:16
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Ümraniye’de uyuşturucu üretmek için 8 milyonluk tesis kurdular. 20 milyonluk uyuşturucu yakalattılar

Ümraniye’de uyuşturucu üretmek için 8 milyonluk tesis kurdular. 20 milyonluk uyuşturucu yakalattılar
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DHA'nın haberine göre; Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden Metin Y. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tesisin, 8 milyon lira harcanarak uyuşturucu üretmek için kurulduğu belirlendi. 

Ümraniye'de sanayi sitesi içerisinde bulunan ve 3 katlı bina içerisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 3 katlı işyerine yapılan baskında bin 550 kök hint keneviri bitkisi, 250 kilo hasat edilmiş esrar ile birlikte iki şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada 3 katlı binanın bodrum kat, 1. Kat ve 2. Katında damlama sulama sistemi ile enerji panellerinin yerleştirildiği, bu 3 katta hint keneviri üretim tesisi kurulduğu, 3. Katta ise hasat edilen uyuşturucu maddelerin kurutulması için sistem kurulduğu tespit edildi. 

TESİSİN KURULUM MALİYETİ 8 MİLYON TL

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu üretimi için kurulan tesisin 8 milyon TL değerinde olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında ise 20 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Halil T. ve Metin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Metin Y. tutuklanırken, Halil T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“OLAYLA İLGİLİ HİÇBİR İLGİM YOK"

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Halil T., “Ben olaya konu yerde çalışanım. Çalıştığım yerle olay yerine giriş kapıları farklıdır. Benim olay yerinden dün gece itibarıyla haberim oldu. Benim yetiştiricilikle ilgili hiçbir bilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmam. Polise de kapıyı biz açtık. Parmak izimin incelenmesini talep ediyorum. Olayla ilgili hiçbir ilgim yok" dedi

“HİÇ SATIŞ YAPAMADIM"

Şüpheli Metin Y. ise savunmasında “Maddeleri yetiştirmemdeki amaç satış aşamasını düşünmem oldu. Ancak hiç satış yapamadım. Halil'e ofisle ilgili işlerimi yaptırıyordum. Uyuşturucu yerine hiç girmedi ancak şüpheleniyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

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