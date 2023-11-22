Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi yakalandı

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Çayırova ve Başiskele ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 74 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 2 bin 735 TL bulundu. Malzemelere el koyulurken şüpheliler de gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 3'ü hakkında TCK 191 maddesinden işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan D.A., B.A. ve G.Ö. serbest bırakılırken T.Ü ile E.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.