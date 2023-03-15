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Kocaeli'deki camide dünyada bir ilk yaşandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İlimtepe Merkez Cami'nin sütunlarında İslami motiflerle bezeli marküteri sanatı uygulandı. Kökleri eski Mısır’a kadar dayanan sanat dalı, bir caminin sütunlarında dünyada ilk kez uygulanmış oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:18
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Kocaeli'deki camide dünyada bir ilk yaşandı

Kocaeli'deki camide dünyada bir ilk yaşandı
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Kocaeli Baris Gazetesi'nin haberine göre, kökleri eski Mısır’a kadar uzanan marküteri sanatında Kocaeli'de bir ilk yaşandı. 35 yıllık marküteri sanatçısı Adil Fikret Turgaç, Körfez İlimtepe Merkez Cami’nin sütunlarının boş olduğunu görünce cami yönetimine teklifte bulundu. 

Cami yönetiminin kabul etmesi üzerine dünyada ilk defa bir caminin sütunlarında marküteri uygulandı. Ahşap ve ahşap kaplamaların kesilip, iç içe monte edilmesiyle sağlanan marküteri sanatında, hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmıyor. 

Tamamı el işçiliğiyle yapılan çalışmada hiçbir makine kullanılmadı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de kullanılan, günümüz mimarisinde ise unutulmaya yüz tutmuş olan marküteri, İlimtepe Merkez Cami’nin sütunlarında hayat buldu. 

El emeğinin bir kısmı İslami motiflerden oluşurken, bir kısmında da Osmanlı’da kullanılan 10 köşeli yıldızdan esinlenildi.

"DESENLER DEĞİŞİYOR"

35 yıldır marküteri sanatıyla uğraşan Adil Fikret Turgaç, "Buradaki desenlerde Osmanlı’da kullanılan 10 köşeli yıldızdan gittik. Bütün filatoları tek tek keserek, uzaktan bakıldığında başka desen, yakından bakıldığında başka desen olacak şekilde tasarladık. Tüm sütunları kapladık. Her sütunda normalde Selçuklu deseni olmasına rağmen, hepsinde farklı görünüm ortaya çıktı" diye konuştu.

Turgaç "Keza bunlara tamamlanması için sütun altlıkları, sütun kafaları ve kirişlere de marküteriyle dekupaj çalışmasını uyguladık. Bunlar tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Herhangi bir makine kullanılmadı. Filatoların kesilmesi, ağaçların kesilmesi, bantlanması, zımparalanması, A’dan Z’ye el işiyle çıktı" dedi.

DÜNYADA İLK ÖRNEK

Dünyada bir ilkin yapıldığını ifade eden Turgaç, "Caminin sütunları boştu, boya vardı. Ben de cami yönetimine bir teklifte bulundum. Bunları kaplayıp kapatırsak daha güzel olacağını ve dünyada ilk defa böyle bir şey yapılacağını söyledim. Onlar da kabul ettiler ve bu şekilde başladık" diye konuştu.

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