Kocaeli'nde market deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

Kaynak: AA / İHA
Kocaeli'nde market deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir marketin deposunda yangın çıktı. Depo alev alev yandı.

Kocaeli'nde market deposunda çıkan yangın korkuttu. Depo alev alev yanarken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 evler mahallesinde bulunan bir markette 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, marketten yükselen dumanlar kentin her tarafından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerinde alevler devam ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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