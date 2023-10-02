Kocaeli’nde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kocaeli’de hafta sonu etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde su baskınlarına ve toprak kaymasına yol açtı.

KAYNAK: AA
Kocaeli’nde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Valilik, ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri aldığını ve vatandaşlara uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

Yağış Beklenenin Üzerinde Düştü

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısına göre Vali Seddar Yavuz’un talimat ve koordinasyonuyla harekete geçtiklerini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Şiddetli yağışların etkili olmaya başladığı cumartesi günü itibariyle özellikle pazar günü metrekare hesabıyla Kandıra ilçemize 142 kilogram, Derince ilçemize 167 kilogram, Dilovası ilçemize 91 kilogram, Gölcük ilçemize 88 kilogram olmak üzere bazı ilçelerimizde beklenenin üzerinde yağış düşmesi sebebiyle ilimiz genelinde toplam 612 su baskını olayı ihbarı alınmıştır.” denildi.

506 Personel 200 Araçla Müdahale Edildi

Valilik, su baskını ihbarlarına AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, İSU, ilçe belediyeleri fen işleri, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ve ilgili diğer kurumlar ile eşgüdüm sağlayarak müdahale ettiklerini belirtti. Açıklamada, “Meydana gelen olaylara toplam 506 personel 200 araçla müdahale edilmiştir. İl genelinde kısmi elektrik arızalarıyla ilgili alınan ihbarlara SEDAŞ ekiplerince mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiştir. Gölcük ilçesi Halıdere mevkisinde toprak kayması meydana gelmiş olup, yeterli teknik personel tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Valilik, Kocaelili hemşehrilerine ve bölgemizdeki tüm kardeşlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, “İlçelerimizde yağışların lokal bazlı ve zaman zaman kuvvetli devam ediyor olması nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.” denildi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi. Video
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi.
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’ Gündem
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’
Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı Gündem
Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı
Ebrar Karakurt bu sefer de Ruslara erik dalı öğretiyor Video
Ebrar Karakurt bu sefer de Ruslara erik dalı öğretiyor
Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü Gündem
Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü
Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz Dünya
Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz
‘Bataklığa saplandım’ dedi, tekel önünde alkol alırken bulundu Yaşam
‘Bataklığa saplandım’ dedi, tekel önünde alkol alırken bulundu