Kocaeli’nde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Valilik, ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri aldığını ve vatandaşlara uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

Yağış Beklenenin Üzerinde Düştü

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısına göre Vali Seddar Yavuz’un talimat ve koordinasyonuyla harekete geçtiklerini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Şiddetli yağışların etkili olmaya başladığı cumartesi günü itibariyle özellikle pazar günü metrekare hesabıyla Kandıra ilçemize 142 kilogram, Derince ilçemize 167 kilogram, Dilovası ilçemize 91 kilogram, Gölcük ilçemize 88 kilogram olmak üzere bazı ilçelerimizde beklenenin üzerinde yağış düşmesi sebebiyle ilimiz genelinde toplam 612 su baskını olayı ihbarı alınmıştır.” denildi.

506 Personel 200 Araçla Müdahale Edildi

Valilik, su baskını ihbarlarına AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, İSU, ilçe belediyeleri fen işleri, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ve ilgili diğer kurumlar ile eşgüdüm sağlayarak müdahale ettiklerini belirtti. Açıklamada, “Meydana gelen olaylara toplam 506 personel 200 araçla müdahale edilmiştir. İl genelinde kısmi elektrik arızalarıyla ilgili alınan ihbarlara SEDAŞ ekiplerince mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiştir. Gölcük ilçesi Halıdere mevkisinde toprak kayması meydana gelmiş olup, yeterli teknik personel tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Valilik, Kocaelili hemşehrilerine ve bölgemizdeki tüm kardeşlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, “İlçelerimizde yağışların lokal bazlı ve zaman zaman kuvvetli devam ediyor olması nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.” denildi.