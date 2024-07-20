Kocaelispor'u ayaklandıran fotoğraf

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocaelispor'u ayaklandıran fotoğraf

Kocaelispor'un Murat Cem Akpınar için teklif yapması üzerine taraftarlar geçen sene çektirdiği fotoğrafı hatırlatarak transfere karşı çıktı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselme şansını son anda kaybeden Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu sezon ne olursa olsun Süper Lig’e gitmeyi hedefleyen yeşil-siyahlılar sürpriz bir isim için harekete geçti.

MURAT CEM AKPINAR İÇİN TEKLİFİNİ YAPTILAR

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın isteği doğrultusunda orta saha transferine yönelen Kocaelispor Trabzonspor forması giyen Murat Cem Akpınar için teklifini yaptı.

Yönetimin bu hamlesini duyan Kocaelisporlu taraftarlar ise oyuncunun geçen sene yaptığı hareket nedeniyle ayaklanarak transfere karşı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakipleri Sakaryaspor’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu Kocaelispor’u 3-1 yendikleri maçın ardından skorboardu göstererek fotoğraf çektirmişti.

2020-2021 sezonunda Kocaelispor’da kiralık olarak forma giyen Akpınar’ın eski takımına karşı yaptığı bu hareket Kocaelisporluların tepkisine yol açmıştı.

murat-cem-akpinari-o-fotograf-yakti-1.jpeg

İlgili Haberler
Galatasaray'da Icardi krizi
Son Haberler
Fransa'da 12 vilayet için kritik uyarı Dünya
Fransa'da 12 vilayet için kritik uyarı
CHP'li Başkan İBB adaylığına göz kırptı Gündem
CHP'li Başkan İBB adaylığına göz kırptı
Komşuda 68 noktada yangın çıktı Dünya
Komşuda 68 noktada yangın çıktı
Ev sahibi çilingirle eve girince şoke oldu Yaşam
Ev sahibi çilingirle eve girince şoke oldu
Trump’ın suikastçısının son araması ortaya çıktı Dünya
Trump’ın suikastçısının son araması ortaya çıktı
Murat Kurum: 35 bin konut hazır olacak Ekonomi
Murat Kurum: 35 bin konut hazır olacak
Kapısına gelen yavru ayıyı aç göndermedi Yerel Haberler
Kapısına gelen yavru ayıyı aç göndermedi