Kocaelispor'u ayaklandıran fotoğraf

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselme şansını son anda kaybeden Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu sezon ne olursa olsun Süper Lig’e gitmeyi hedefleyen yeşil-siyahlılar sürpriz bir isim için harekete geçti.

MURAT CEM AKPINAR İÇİN TEKLİFİNİ YAPTILAR

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın isteği doğrultusunda orta saha transferine yönelen Kocaelispor Trabzonspor forması giyen Murat Cem Akpınar için teklifini yaptı.

Yönetimin bu hamlesini duyan Kocaelisporlu taraftarlar ise oyuncunun geçen sene yaptığı hareket nedeniyle ayaklanarak transfere karşı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakipleri Sakaryaspor’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu Kocaelispor’u 3-1 yendikleri maçın ardından skorboardu göstererek fotoğraf çektirmişti.

2020-2021 sezonunda Kocaelispor’da kiralık olarak forma giyen Akpınar’ın eski takımına karşı yaptığı bu hareket Kocaelisporluların tepkisine yol açmıştı.