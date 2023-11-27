Kocası ile birlikte TikTok’ta dekolteli yayın yapan kadın gözaltına alındı

TikTok’ta para karşılığı dekolteli yayın yapan ve sosyal medyada büyük tepki çeken kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Kocası ile birlikte TikTok’ta dekolteli yayın yapan kadın gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

tiktokta-para-karsiligi-mustehcen-canli-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-3623-dhaphoto1.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

tiktokta-para-karsiligi-mustehcen-canli-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-3623-dhaphoto2.jpg

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Son Haberler
Hollanda'daki İskit eserleri Ukrayna'ya iade edildi Dünya
Hollanda'daki İskit eserleri Ukrayna'ya iade edildi
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi Gündem
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı Magazin
Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu Gündem
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
3 hükümlü kıskıvrak yakalandı Gündem
3 hükümlü kıskıvrak yakalandı
Genç kızları sosyal medyada bekleyen estetik tehlikesi açıklandı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Genç kızları sosyal medyada bekleyen estetik tehlikesi açıklandı. Uzmanı uyarılarını sıraladı