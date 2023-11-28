Devlet Bahçeli Fatih Terim fonuna ateş püskürdü: Şaibeli soytarılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Milyon dolarların bir çırpıda buhar olduğu ve “Fatih Terim Fonu” olarak adlandırılan dolandırıcılık olayı başta olma üzere son günlerde gündemde olan Dilan Engin Polat soruşturması ve TİKTOK fenomenleri MHP lideri Bahçeli’nin hedefindeydi.

“ŞAİBELİ SOYTARILAR MİLLETİMİZDE HAKLI BİR ÖFKEYE NEDEN OLMAKTADIR”

Yaşananlara ateş püsküren Bahçeli şunları söyledi:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı; cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın muhterisleri aracılığıyla değil; faziletin, feragatin, fedakarlığın, ferasetin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir. İşte bu sevdalılar hamd olsun Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nda temerküz etmişlerdir.

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır."

“TOPLUMSAL ARINMA ERTELENEMEZ YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZDÜR”

"Tik Tok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza, siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiye'mize haddinden fazla zarar

vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur.

Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Aziz milletimiz ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla, geçmişinin kefaleti ve şahadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tefrik edecektir."