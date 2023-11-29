Laz kızı o gece Tiktok'tan kazandığı parayı açıkladı

Tiktok’ta kocası ile birlikte müstehcen yayınlar yaptığı öne sürülerek geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ‘Laz Kızı’ takma isimli yayıncı 1 saatte 100 bin lira kazandığı iddiasını yalanladı. ‘Laz Kızı’ ifadesinde ne kadar kazandığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Laz kızı o gece Tiktok'tan kazandığı parayı açıkladı

Tiktok mecrasında her geçen gün birbirinden farklı olaylar ve kişiler ünlü olmaya, ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son günlerde kocası ile birlikte, göğüs dekolteli yayınlar yaparak platformda fenomen olan yayıncı, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti Ahlak Büro Amirliğince gözaltına alınmıştı.

Daha sonra son dekolteli yayınından sadece 1 saatte 100 bin lira kazandığı iddia edilmiş ve bu iddia sosyal medyada gündem olmuştu.

Laz Kızı’nın savcılığa verdiği ifadede ise durumun bu şekilde olmadığı öne sürüldü.

Laz Kızı gözaltına alınmasına sebep olan canlı yayında 7 bin 500 lira kazandığını söyleyerek şu sözleri söyledi:

“1 saatte 100 bin lira kazanmadım. O gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu.

Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım."

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