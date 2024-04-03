Kocasından ‘aldattım’ itirafı gelince cinsel organını bıçakla kesti! Olay yerine giden polisler şoke oldu

Rusya'nın Mendeleyevsk şehrinde bir apartmanın zemin katında oturan 34 yaşındaki Tatyana Rykova, kocası tarafından bizzat aldatıldığını öğrenince deliye döndü.
Mutfaktan aldığı bıçakla kocasının cinsel organını kesen kadını, sesleri duyan komşuları ihbar etti.
Olay yerine gelen polis, adamı kanlar içerisinde kıvranırken buldu. Tatyana Rykova ise elinde bıçakla şok geçirmiş vaziyetteydi.
Ekipler Rykova’nın kendi kendine konuştuğunu söyledi.
KOMŞULARI ÇIPLAK HALDE BULDU
Bad News isimli Telegram kanal, komşuların olay sonrası çektiği görüntüleri servis etti. Görüntülerde cinsel organından ağır yaralanan adamın çıplak bir şekilde sedyeyle taşındığı anlar yer aldı.
Adamın hastanede tedavisi sürerken, kocasının cinsel organını kesen kadının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.