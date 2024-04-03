Kocasından ‘aldattım’ itirafı gelince cinsel organını bıçakla kesti! Olay yerine giden polisler şoke oldu

Rusya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mendeleyevsk şehrinde yaşayan bir adam karısına kendisini aldattığını itiraf etti. Kıskançlık krizine giren kadın mutfaktan hemen bıçağı kapıp eşine saldırdı. Eşinin cinsel organını kesen kadını, sesleri duyan komşusu polise ihbar etti.