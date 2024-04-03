Kocasından ‘aldattım’ itirafı gelince cinsel organını bıçakla kesti! Olay yerine giden polisler şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kocasından ‘aldattım’ itirafı gelince cinsel organını bıçakla kesti! Olay yerine giden polisler şoke oldu
Rusya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mendeleyevsk şehrinde yaşayan bir adam karısına kendisini aldattığını itiraf etti. Kıskançlık krizine giren kadın mutfaktan hemen bıçağı kapıp eşine saldırdı. Eşinin cinsel organını kesen kadını, sesleri duyan komşusu polise ihbar etti.

Rusya'nın Mendeleyevsk şehrinde bir apartmanın zemin katında oturan 34 yaşındaki Tatyana Rykova, kocası tarafından bizzat aldatıldığını öğrenince deliye döndü.

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Mutfaktan aldığı bıçakla kocasının cinsel organını kesen kadını, sesleri duyan komşuları ihbar etti.

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Olay yerine gelen polis, adamı kanlar içerisinde kıvranırken buldu. Tatyana Rykova ise elinde bıçakla şok geçirmiş vaziyetteydi.

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Ekipler Rykova’nın kendi kendine konuştuğunu söyledi.

KOMŞULARI ÇIPLAK HALDE BULDU

Bad News isimli Telegram kanal, komşuların olay sonrası çektiği görüntüleri servis etti. Görüntülerde cinsel organından ağır yaralanan adamın çıplak bir şekilde sedyeyle taşındığı anlar yer aldı.

Adamın hastanede tedavisi sürerken, kocasının cinsel organını kesen kadının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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