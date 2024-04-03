Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı

Türkiye Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu önce Ovacık ardından Tunceli Belediye Başkanlığı yaptı.

Tunceli’den sonra İstanbul yolunu tutan Maçoğlu, TKP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu. Maçoğlu’nun CHP’nin yönettiği Kadıköy’den aday olması tartışma yaratmıştı.

Maçoğlu İstanbul’da hayal kırıklığına uğradı. CHP’nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 68.78’le kazanırken, Maçoğlu AKP’nin ardından yüzde 10 alarak 3.oldu.

Seçimler biter bitmez Maçoğlu ile ilgili “Tunceli Belediyesi’nin borcunu 3 kat yükseltti, ödeyemeyeceğini anlayınca Kadıköy’e kaçtı” iddiaları ortaya atılmıştı.

Maçoğlu sessizliği bozdu ve yazılı bir açıklama yaptı.

İşte Maçoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırlar:

“ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENEMEYECEK DURUMDAYDI”



2019’da Tunceli Belediyesi’ni 68 milyon 900 bin TL borç ve 3 milyon 600 bin TL kamulaştırma sonrası gelen borçlarla birlikte toplamda 73 milyon TL'nin üzerinde bir borçla kayyumdan devraldık.

Kayyum tarafından bırakılan borç nedeni ile gelen belediye bütçesi kesinti ile yollandığı için ilk 2 yıl gelen gelirle çalışan arkadaşların aylıkları ödenmeyecek durumdaydı.

“EKSİKLİKLERİMİZ OLDU, ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ”

Enflasyon ve kur artışı hizmet üretim maliyetlerinin artmasına neden oldu. Borç faizleri arttı. 2024 yılına geldiğimizde ise Tunceli Belediyesinin borcu 183 milyon TL’nin üstüne çıkmış oldu.

Belediyemizin aylık gelirleri göz önünde bulundurulduğunda 2019 yılında 37 aylık ödemeye tekabül eden borç, şu anki aylık gelirlerle 12 aylık bir ödemeye tekabül etmektedir.

Belediyeyi devraldığımızda 2 milyon TL olan İller Bankası payı şu an 15 milyon TL civarındadır. Bu durumda 25 aylık ödemeye denk düşen borç miktarı azaltılmıştır. Elbette eksikliklerimiz de olmuştur. Bu noktada da yapılan eleştirileri saygıyla karşılıyoruz.