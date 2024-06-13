Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Anne, sanığın oğluna iftira attığını iddia ederek, adaletin sağlanmasını istedi. Babası da sanığın en ağır cezayı almasını talep ederken, cinayetin niçin planlandığını sorguladı.

Sanık M.N.U. ise savunmasında sürekli olarak darp edildiğini ve kurtulmak için çabaladığını belirtti. Ancak mahkeme sırasında, maktulün annesi davranışları nedeniyle dışarı çıkarıldı.

Tanık ifadesi veren komşusu, olayın yaşandığı geceyi detaylı bir şekilde anlattı. Ancak kıskançlık ve tartışma dışında şiddet olayına şahit olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın detaylarına göre, apartmanda meydana gelen tartışma sonucu M.N.U., eşi Ahmet U.'yu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, soruşturma kapsamında tutuluyor.