Kocasını takip etmek için ayakkabısına konum cihazı yerleştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocasını takip etmek için ayakkabısına konum cihazı yerleştirdi

Bir kadın, kocasının nereye gittiğini takip edebilmek için ayakkabısına konum bulma cihazı yerleştirdi. Bu olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir kadının, kocasını takip etmek amacıyla ayakkabısına konum bulma cihazı yerleştirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadın, kocasının nereye gittiğini öğrenmek için bu yöntemi kullanırken, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

Birçok kullanıcı, kadının bu davranışının gizlilik ihlali olduğunu ve yasal olarak suç teşkil edebileceğini belirtti. Diğer yandan bazı kullanıcılar ise, kadının güven sorunları nedeniyle böyle bir yola başvurmuş olabileceğini ifade etti.

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