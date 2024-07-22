Kocasını takip etmek için ayakkabısına konum cihazı yerleştirdi

Bir kadının, kocasını takip etmek amacıyla ayakkabısına konum bulma cihazı yerleştirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadın, kocasının nereye gittiğini öğrenmek için bu yöntemi kullanırken, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

Birçok kullanıcı, kadının bu davranışının gizlilik ihlali olduğunu ve yasal olarak suç teşkil edebileceğini belirtti. Diğer yandan bazı kullanıcılar ise, kadının güven sorunları nedeniyle böyle bir yola başvurmuş olabileceğini ifade etti.