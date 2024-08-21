Kocasını yatakta başka kadınla yakaladı. Görüntüler elden ele yayıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocasını yatakta başka kadınla yakaladı. Görüntüler elden ele yayıldı

Sevgilisiyle buluşan bir adamın karısına yakalandığı anların bulunduğu bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan Videoda, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadının onu takip etti. Odaya girdiğinde, kocasını ve sevgilisini yakaladı.

YATAĞIN BAŞINDA EŞİNE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Kadın, kocasının sevgilisinin dans ettiği anda odaya girip yatağın başına giderek eşine bağırmaya başladı. Adamın sevgilisi hemen eşyalarını toplayarak odadan kaçarken, bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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BİRBİRİNDEN İLGİNÇ YORUMLAR YAPILDI

Viral olan video ile ilgili sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

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“İNANILMAZ BİR YAKANLANMA OLAYI

Bir sosyal medya kullanıcısı, "İnanılmaz bir yakalanma olayı" yorumunu yaparken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının gelişine bayıldım" yorumunda bulundu.

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