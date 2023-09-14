Kokarsedef otu regl döneminde kadınlara böyle iyi geliyor

Kadınların korkulu rüyası olan regl dönemindeki kadınlara iyi gelen kokarsedef otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kokarsedef otu regl döneminde kadınlara böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KADINLARIN KORKULU RÜYASINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Kadınların korkulu rüyası olan regl dönemindeki kadınlara iyi gelen kokarsedef otu dikkat çekti.

Kokarsedef otu; Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar. Adet söktürücüdür.

REGL NEDİR?

Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar; regl, âdet kanaması ya da menstrüasyon olarak tanımlanır.

Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Her 21 ila 35 günde bir kez gerçekleşen regl döneminde uterus ya da halk arasında bilinen adıyla rahim, kendini yenileyerek gebeliğe hazırlanır.

KOKARSEDEF OTU NASIL KULLANILIR?

Çay : Yarım kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edildikten sonra 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Böylece elde edilen çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpilir.

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