Kokarsedef otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp çarpıntılarına iyi gelen kokarsedef otunun faydaları dikkat çekti.

KOKARSEDEF OTU NEDİR?

Sedefotugillerden, çayırlarda ve hendek kenarlarında yetişen zehirli bir bitkidir.

Yaprakları geniş, çiçekleri küçük ve sarı renklidir. Çiçekleri dallarının dışına çıkmış demetler şeklindedir.

Keskin bir kokusu vardır. Acıdır. Kullanırken, tavsiye edilen dozu aşmamak gerekir.

KOKARSEDEF OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Kalp çarpıntılarını giderir.

-Mide ağrılarını dindirir.

-Zeytinyağı ile kavrulduktan sonra çıbanların üstüne konulacak olursa, olgunlaştırır.

-Spazmları çözer.

-Adet söktürücüdür.

-Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar.

-Solucan ya da kurtları düşürücü etkisi vardır

-Kokar Sedef otu iştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır.

-Gaz söktürücüdür.

-İyi bir yatıştırıcı özelliği vardır.

-Ayrıca romatizma ve karın ağrılarına da etkilidir.

Önemli not: Gebelikte kullanılmamalıdır. Çok etkili bir çocuk düşürücüdür. Yüksek dozda alınırsa zehirlenmelere yol açabilir.

NASIL KULLANILIR?

Çay : Yarım kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edildikten sonra 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Böylece elde edilen çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpilir.