Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

SİNDİRİME BÖYLE İYİ GELİYOR

Sindirime iyi gelen kokarsedef otu dikkatlerden kaçmadı. Kokarsedef otu; İştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır.

KOKARSEDEF OTU NEDİR?

Sedefotugillerden, çayırlarda ve hendek kenarlarında yetişen zehirli bir bitkidir.

Yaprakları geniş, çiçekleri küçük ve sarı renklidir. Çiçekleri dallarının dışına çıkmış demetler şeklindedir.

Keskin bir kokusu vardır. Acıdır. Kullanırken, tavsiye edilen dozu aşmamak gerekir.

KOKARSEDEF OTU NASIL KULLANILIR?

Çay : Yarım kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edildikten sonra 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Böylece elde edilen çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpilir.