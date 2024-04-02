Koku yayılan evden ceset çıktı

Kaynak: İHA
Koku yayılan evden ceset çıktı
Batman'da Kültür Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokular üzerine yapılan araştırmada, evde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 2605 sokaktaki bir evden gelen kötü kokular komşuların dikkatini çekti. Ev sahibine ulaşamayan komşular durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla açtıkları evde 27 yaşındaki H.Ç.'ye ait bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Yapılan incelemede cesedin çürümeye başladığı ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılması gerektiği belirlendi.

H.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, H.Ç.'nin ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair araştırma başlatıldı.

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