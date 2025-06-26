Kolesterol düşmanı mucize ortaya çıktı! Vitamin deposu bir ısırıkta sağlık saçıyor

Her sofrada kendine yer bulan çeri domatesi, sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekti.

C vitamini deposu olan bu küçük kırmızı toplar, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne destek oluyor, kolesterol seviyelerini düşürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendirdi.

Son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, çeri domatesinin sağlık için vazgeçilmez bir besin olduğunu kanıtladı.

C VİTAMİNİ İLE BAĞIŞIKLIK KALKANI

Çeri domatesi, C vitamini açısından adeta bir hazine. Orta boy bir çeri domatesi, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılayabildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen en güçlü antioksidanlardan biridir. Çeri domatesi gibi doğal kaynaklardan almak, takviyelere kıyasla çok daha etkili” dedi.

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Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı süresini %14 oranında azalttığını ve bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırdığını gösterdi.

Çeri domatesinin yüksek su içeriği (%94) ve düşük kalorisi (yaklaşık 20 kalori/100 gram) ise onu diyet dostu bir seçenek haline getirdi.

METABOLİZMAYI ATEŞLİYOR

Çeri domatesinin metabolizma üzerindeki etkisi, bilim dünyasının radarında. İçerdiği likopen, potasyum ve lif, enerji üretimini desteklerken kalori yakımını hızlandırdı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, likopen açısından zengin besinlerin tüketiminin bazal metabolizma hızını %8’e kadar artırabileceğini ortaya koydu.

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, “Çeri domatesi, düşük kalorili yapısıyla tokluk hissi sağlıyor ve sindirim sırasında termojenik etki yaratıyor. Bu, vücudun daha fazla kalori yakmasını sağlıyor” dedi.

Özellikle kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketilen çeri domatesi, gün boyu enerjik kalmayı destekledi.

KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

Çeri domatesinin en çarpıcı özelliklerinden biri, kolesterol seviyelerini düşürmedeki etkisi. İçerisindeki likopen, LDL (kötü kolesterol) üretimini baskılayarak damar sağlığını koruyor.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli domates tüketiminin LDL kolesterolü %10’a kadar azalttığını ve kalp hastalığı riskini düşürdüğünü gösterdi.

Kardiyolog Dr. Eric Rimm, “Likopen, damar duvarlarında plak oluşumunu engelleyerek ateroskleroz riskini azaltıyor. Çeri domatesi, bu antioksidanı en yoğun şekilde sunan besinlerden biri” dedi.

Uzmanlar, çeri domatesinin kabuğuyla tüketilmesini öneriyor; çünkü likopen ve diğer antioksidanlar özellikle kabukta yoğunlaştı.

UZMANLARDAN ÇERİ DOMATESİ ÖNERİLERİ

Beslenme uzmanları, çeri domatesinin faydalarını maksimize etmek için bazı püf noktalarına dikkat çekti.

Dr. Ania Jastreboff, “Çeri domatesini zeytinyağı ile tüketmek, likopenin vücut tarafından emilimini artırıyor” dedi. Ayrıca, pişmiş çeri domatesinin likopen içeriğinin daha kolay emildiğini belirten uzmanlar, ızgara veya fırınlanmış domateslerin de sofralarda yer almasını önerdi. Ancak, asidik yapısı nedeniyle reflü sorunu olanların dikkatli tüketmesi gerektiği uyarısı da yapılıyor.

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GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, günde 100-150 gram (yaklaşık 10-15 adet) çeri domatesi tüketiminin ideal olduğunu belirtti.

Salatalarda, omletlerde veya tek başına atıştırmalık olarak tüketilebilen çeri domatesi, hem lezzetli hem de pratik bir seçenek.

European Journal of Nutrition’da yayımlanan bir makale, bu miktarın kolesterol düşürücü etkisini desteklediğini ve diyabet riskini azalttığını ortaya koydu.

SAĞLIK SOFRANIZDA!

Çeri domatesi, küçük boyutuna rağmen sağlığa büyük katkılar sudu. C vitaminiyle bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kolesterolü kontrol altına aldı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu mütevazı besinin her sofrada hak ettiği yeri alması gerektiğini söyledi.