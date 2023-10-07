Kolesterolü tamamen bitiren besinler ortaya çıktı. Ölümcül hastalıklara savaş açıyor

Editör: Naim Arıoğlu

Kolesterol, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir maddedir, ancak fazlası zararlıdır. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL, damar sertliği, kalp krizi ve inme gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, kötü kolesterol seviyesini kontrol altında tutmak önemlidir.

Bunun için bazı besinlerden yararlanabilirsiniz.

İşte bunlardan bazıları:

Ceviz: Ceviz, omega-3 bakımından zengin bir kuruyemiştir. Omega-3, vücutta iltihaplanmayı önler ve damar sağlığını korur. Ayrıca ceviz, antioksidan özelliği sayesinde hücreleri serbest radikallerden korur. Günde bir avuç ceviz yiyerek kötü kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabilirsiniz.

Yulaf: Yulaf, beta-glukan adı verilen bir çeşit lif içerir. Bu lif, kötü kolesterolü bağlayarak vücuttan atılmasını sağlar. Her sabah bir kase yulaf yiyerek kolesterolünüzü düşürebilirsiniz.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, sağlıklı yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri, kötü kolesterolü azaltırken iyi kolesterolü artırır. Her gün aç karnına bir tatlı kaşığı zeytinyağı içerek sindirim sisteminizi düzenleyebilir ve diyabet riskinizi azaltabilirsiniz.

Soya: Soya ürünleri, bitki sterolleri adı verilen maddeler içerir. Bitki sterolleri, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltır ve böylece kan kolesterol seviyesini düşürür. Soya sütü, tofu, tempeh gibi soya ürünlerini tüketerek kolesterolünüzü kontrol altına alabilirsiniz.

Yer fıstığı: Yer fıstığı, protein, doymamış yağ ve lif açısından zengin bir besindir. Protein, kas yapımına yardımcı olur; doymamış yağ, kötü kolesterolü azaltır; lif ise tokluk hissi verir ve kan şekerini dengeler. Şekersiz fıstık ezmesi veya tuzsuz yer fıstığı tükettiğinizde hem kilonuzu hem de kolesterolünüzü kontrol edebilirsiniz.

Balık: Balık da omega-3 bakımından zengin bir besindir. Omega-3, kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü artırır ve trigliserit seviyesini dengeler. Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıkları haftada en az bir kez tüketerek kalp sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Elma: Elma, pektin adı verilen bir çeşit lif içerir. Pektin, kötü kolesterolü bağlayarak vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca elma, kan şekerini dengeler ve kilo vermeye yardımcı olur. Günde bir elma yiyerek hem doktoru hem de kötü kolesterolü uzak tutabilirsiniz.

Yeşil çay: Yeşil çay, polifenol adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Polifenoller, hücreleri serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yeşil çay, kötü kolesterol seviyesini düşürür, kan basıncını dengeler ve diyabet riskini azaltır.

Günde iki-üç bardak yeşil çay içerek sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol, vücutta doğal olarak üretilen ve hücrelerin, hormonların ve D vitamininin yapımında kullanılan bir yağ türüdür. Kolesterol, kan dolaşımında bulunur ve mumsu bir yapıya sahiptir. Kolesterolün belirli bir miktarı sağlıklıdır, ancak fazla miktarda kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek kolesterolün kendine özgü bir belirtisi yoktur. Bu yüzden yıllarca fark edilmeden kalp ve damar sağlığını bozabilir.

Yüksek kolesterol, kalbi besleyen damarları daraltır ve tıkayabilir. Bu durumda göğüs ağrısı, kalp krizi veya inme gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Yüksek kolesterolün olup olmadığını anlamak için kan testi yaptırmak gerekir. Bu test “lipit profili” olarak adlandırılır ve aç karnına yapılır.

Test sonucunda toplam kolesterol, iyi kolesterol (HDL), kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyeleri ölçülür.

Kalp hastalığı riski olmayan kişilerin genellikle 9-11 yaş ve 17-19 yaş arasında birer kez kan testi yaptırması önerilir.

Yetişkinlerde ise testin beş yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir. Eğer test sonucunda kolesterol seviyeleri yüksek çıkarsa veya başka risk faktörleri varsa (sigara, diyabet, yüksek tansiyon, aile öyküsü vb.), doktor daha sık test yapılmasını isteyebilir.