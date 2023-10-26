Duş başlığındaki tehlikeyi açıkladı

Prof. Dr. Nebahat Bulut, duş başlığı hastalığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Duş başlığındaki tehlikeyi açıkladı

Editör: Ali Öncü

Bakteri normal şartlarda toprakta yaşadığı biliniyor. Bir şekilde duş başlığına ulaşıp yerleştiğinde, koruyucu bir bio film tabaka oluşturarak altında gizlenir.

Prof. Dr. Nebahat Bulut, duş başlığı hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Duş sırasında solunan küçük su zerreleri ile akciğerlere kadar iner. Aynen tüberküloz gibi kronik öksürük, gece terlemesi, iştah kaybı, ateş yapar.

Özellikle ince, uzun, zayıf kişiler, bronşit ve astım gibi akciğer hastalığı olanlar, skolyozu olanlar ve bağışıklığı zayıf kişiler risk altındadır.

Tedavisi 1-1.5 yıl boyunca üç farklı antibiyotik kullanmaktır.

Bu hastalıktan korunmak için bahçe işleri yaparken eldiven kullanmak, duşta yoğun buhar oluşturmamak ve ayda bir kez duş başlığını dezenfekte ederek bakterinin yerleşmesine engel olmak önerildi.

dusss.jpg

dus2.jpg

İlgili Haberler
Ölüme savaş açan ot ortaya çıktı. Neredeyse iyi gelmediği ölümcül hastalık yok
Kalp hastalarına müjde dedirtecek ot ortaya çıktı. Ölümcül hastalıklarla savaşıyor
Mucize ot neredeyse tüm hastalıklara iyi geliyor. Cildi pırıl pırıl yapıyor. Mideyi saat gibi tıkır tıkır çalıştırıyor
Karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı
Kolesterolü tamamen bitiren besinler ortaya çıktı. Ölümcül hastalıklara savaş açıyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?