Duş başlığındaki tehlikeyi açıkladı

Editör: Ali Öncü

Bakteri normal şartlarda toprakta yaşadığı biliniyor. Bir şekilde duş başlığına ulaşıp yerleştiğinde, koruyucu bir bio film tabaka oluşturarak altında gizlenir.

Prof. Dr. Nebahat Bulut, duş başlığı hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Duş sırasında solunan küçük su zerreleri ile akciğerlere kadar iner. Aynen tüberküloz gibi kronik öksürük, gece terlemesi, iştah kaybı, ateş yapar.

Özellikle ince, uzun, zayıf kişiler, bronşit ve astım gibi akciğer hastalığı olanlar, skolyozu olanlar ve bağışıklığı zayıf kişiler risk altındadır.

Tedavisi 1-1.5 yıl boyunca üç farklı antibiyotik kullanmaktır.

Bu hastalıktan korunmak için bahçe işleri yaparken eldiven kullanmak, duşta yoğun buhar oluşturmamak ve ayda bir kez duş başlığını dezenfekte ederek bakterinin yerleşmesine engel olmak önerildi.