Kolin inşaatı sarsan ölüm. Yönetim kurulu üyesi vefat etti

Elazığlı ünlü iş insanı ve Kolin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Akın Koloğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Koloğlu’nun cenaze namazı bugün Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde öğle namazınA müteakip kılınacak.

Koloğlu, cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

1976 yılında ilk olarak Kolsan şirketini kuran aile, daha sonra 1977'de Kolin İnşaat izledi. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu'nun ağabeyi olan Veysi Akın Koloğlu'nun dışında Kolin İnşaat'ın yönetiminde Celal Koloğlu ve Genel Koordinatör M. Kemal Koloğlu'da bulunuyor.

Kolin inşaatın tamamlanan projeleri arasında İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu gibi onlarca dev proje bulunuyor. Şirket Ulaştırma ve Altyapı Projeleri, Tarım ve Enerji Projeleri ile Bina, Konut ve Endüstriyel Tesis Projeleri alanında faaliyet gösteriyor.