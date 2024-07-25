Kolombiya, altın madalya için Caicedo'ya umut bağladı

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Kolombiya, altın madalya için Caicedo'ya umut bağladı

Linda Caicedo, ceza sahasının içinde topla buluştu. Hızlı bir hareketle topu sol ayağına aldı ve topu ters köşeye göndererek ülkesine kupayı getirdi. 2022 Copa América Femenina'nın bu unutlmaz anı hala hatıralarda dipdiri. Bu, ev sahibi ülkeyi coşkuya sürükleyen ve Caicedo'nun adını daha da büyük bir tarihi öneme kavuşturan bir andı. Şimdi ise Caicedo'nun ülkesi adına daha büyük işlere imza atması bekleniyor.

Arjantin'e karşı atılan gol Kolombiya'yı kendi ülkesinde finale taşıyor. Belki de daha da önemlisi, onları 2024 Olimpiyatları'na gönderiyor. Bu yaz Las Chicas Superpoderosas üçüncü kez Olimpiyatlarda yarışacak ve bu sefer iz bırakmaya kararlılar.

2022'deki o unutulmaz andan bu yana çok sular aktı. Caicedo, Deportivo Cali'deki parlak formunu ödüllendiren Real Madrid'e transferiyle uluslararası bir süperstar haline gelindi.

Mayra Ramírez, Levante'de parladı ve şimdi Chelsea'nin hücum hattına liderlik ediyor. Catalina Usme'nin efsanevi statüsü de gelişiyor.

Kolombiya'nın gelişimi 2023 Dünya Kupası'nda göz alıcı bir gösteriyle devam etti. Gruplarında zirveye yerleştiler ve bu arada Almanya'ya karşı 2-1'lik muhteşem bir galibiyet elde ettiler. Son 16'da Jamaika'ya karşı kazanılan zaferin ardından çeyrek finalde İngiltere'ye karşı ufak bir yenilgi geldi.

CONCACAF Gold Cup çeyrek finallerine doğru bir koşu bu yılın başlarında gerçekleşti. ABD'ye gitmek utanç verici değildi ve bu takım Fransa'da tekrar oynamaya hazır.

Ángelo Marsiglia, Ocak 2023'te görevi devraldığından beri Kolombiya ile harika bir iş çıkardı. 38 yaşındaki oyuncu, takımındaki en iyiyi ortaya çıkardı ve onları güçlü yönlerine göre oynattı. Çalışma hızı gündeminin başında ve bu vizyona uygun oyunculara sahip. Yenmesi zor rakipler olabilirler ve kontra ataklarda tehdit olabilirler.

Yukarıda adı geçen Linda Caicedo, Kolombiya kadın milli takımın tartışmasız yıldızı. Beş yaşındayken memleketinde yalnızca erkeklerden oluşan bir akademiye kaydolmasından, geçen yıl Real Madrid'e imza atmasına kadar, oldukça uzun bir yolculuk gerçekleştirdi.

Caicedo, 14 yaşındayken América de Cali için Kolombiya lig finallerinde gol attı. Ayrıca yedi maçta yedi gol atarak ligin en golcü oyuncusu oldu.

Deportivo Cali'deki zamanı büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Real Madrid, Caicedo o sırada henüz 18 yaşındayken devreye girdi. Kasım 2023'te Caicedo, Avrupa'da oynayan en iyi kadın U21 futbolcusu için 'Altın Kız' ödülüne layık görüldü.

2023 Dünya Kupası'nda attığı goller onun ününü daha da artırdı ve bu yaz bir kez daha parlayabilir.

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