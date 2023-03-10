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Kolombiya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın Santander yönetim bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 19:59
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Kolombiya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre, merkez üssü Los Santos kasabası olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatte 04.18'de kaydedildi.

Depremin yerin 151 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Deprem başkent Bogota'da, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde hissedilmesinin yanı sıra komşu ülkeler Venezuela ve Panama'da da hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın depremin ardından sokaklara çıktığı görüldü. (AA)

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