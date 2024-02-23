Kolombiya'da helikopter düştü, 4 polis öldü

Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamasında, hava kuvvetlerine bağlı Black Hawk tipi helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı.
Meydana gelen kazada, 4 polis hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Kolombiya cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşamını yitiren polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.