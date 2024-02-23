Kolombiya'da helikopter düştü, 4 polis öldü

Kaynak: AA
Kolombiya'da helikopter düştü, 4 polis öldü
Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 polis yaşamını yitirdi.

Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamasında, hava kuvvetlerine bağlı Black Hawk tipi helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı.

Meydana gelen kazada, 4 polis hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Kolombiya cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşamını yitiren polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.fffffffffffffffffffffffffffffffffff.webp

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