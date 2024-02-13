Kolombiya'da tüm cezaevlerinde acil durum ilan edildi

Kaynak: AA
Kolombiya'da tüm cezaevlerinde acil durum ilan edildi
Kolombiya'da hükümet, çetelerle mücadele kapsamında, ülke geneli tüm hapishanelerde "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Nestor Osuna, basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu kararın son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik işlenen şiddet olayları nedeniyle alındığını belirtti.

Osuna, özellikle aşırı kalabalık cezaevlerinde güvenlik güçlerinin operasyonlar yapabileceğini dile getirirken, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan, cezaevlerinde "sürpriz baskın ve aramaların" gerçekleşebileceğini ve suç işlediği tespit edilenlerin ise başka hapishanelere nakledileceğini belirtti.

INPEC'in üst düzey yetkililerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua kasabasında, silahlı iki kişinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gerçekleştirilen bu saldırının hapishanelerle bağlantılı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, "La Inmaculada" isimli çete lideri ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva ele geçirilmişti.

Operasyonun ardından çete mensupları bir trafik görevlisini öldürmüş, 8 aracı ateşe vermişti.

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