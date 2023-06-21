Kolombiya'dan gemiye kaçak bindi. Yolda arkadaşı öldü 4 gün arkadaşının cesedi ile yolculuk yaptı

Castro, ölen arkadaşıyla 4 gün boyunca seyahat ettiğini itiraf etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kolombiya'dan Samsun'a gelen geminin ambarında mührü kırık bir konteyner olduğunu fark eden gemi personeli, içerisinde kaçak yolcu olabileceğini düşünerek kontrol yaptı. Konteynerin içinde Kolombiyalı Manuel Javier Prado Cortes'in cansız bedeni ile Luis Antonio Obando Castro isimli kaçak yolcu ile karşılaştı.

Castro, ifadesinde gemiye kaçak olarak bindiklerini ve arkadaşı Cortes'in yolda rahatsızlanarak öldüğünü söyledi. Castro, cesetle birlikte 4 gün seyahat ettiklerini de belirtti. Cortes'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Castro ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cortes'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı bildirildi.