Kolombiya'dan İsrail'e ihracatı durdurma kararı

Kaynak: AA
Kolombiya'dan İsrail'e ihracatı durdurma kararı

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettirmesi üzerine, bu ülkeye kömür ihracatını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun liderliğindeki hükümetin aldığı bu karar doğrultusunda, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.

Kararnameye göre, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uymaması ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine, İsrail'e kömür ihracatı durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Soykırım sona erene kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." şeklinde ifade kullandı.

Kolombiya, 3 Mayıs'ta Filistin halkına yönelik Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını duyurmuştu.

İlgili Haberler
ATM'lerde yeni dönem. Para çekerken bu detaya dikkat
8750 lira birden zam yapılacak. Net tarih verildi
Son Haberler
Artuklu’a 70 ton saman balyası yandı Gündem
Artuklu’a 70 ton saman balyası yandı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal değişti Spor
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal değişti
Fenerbahçe Efes'i devirdi. Şampiyonluğa 1 kaldı Spor
Fenerbahçe Efes'i devirdi. Şampiyonluğa 1 kaldı
Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri Dünya
Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri
'İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek'. Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e flaş sözler Gündem
'İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek'. Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e flaş sözler
Milli Takım'ın rakibi Portekiz'e soğuk duş Spor
Milli Takım'ın rakibi Portekiz'e soğuk duş
Geri manevra yaparken 2 kişiyi ezdi. Mahalleli seferber oldu Yerel Haberler
Geri manevra yaparken 2 kişiyi ezdi. Mahalleli seferber oldu