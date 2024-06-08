Kolombiya'dan İsrail'e ihracatı durdurma kararı

Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun liderliğindeki hükümetin aldığı bu karar doğrultusunda, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.

Kararnameye göre, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uymaması ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine, İsrail'e kömür ihracatı durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Soykırım sona erene kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." şeklinde ifade kullandı.

Kolombiya, 3 Mayıs'ta Filistin halkına yönelik Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını duyurmuştu.