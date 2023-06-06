Kolon kanseri tedavisinde yeni umut

Doktorlar, bazı hastaların kanseri yenmek için radyoterapiye ihtiyacı olmadığını bulduğu bildirildi. Kolon kanseri tedavisinde umut veren bir çalışma yapıldığı ifade edildi.

Kolon kanseri tedavisinde yeni umut

The Guardian’ın haberine göre; Radyoterapi on yıllardır kolon kanseri hastalarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntem ancak yan etkileri acımasız olabilir. Kısırlık, geçici kolostomi ihtiyacı, ishal, kramp ve mesane sorunları gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlara neden olduğu vurgulandı.

Şimdi bir klinik araştırma, hastaların radyoterapi ile olduğu kadar radyoterapi olmadan da iyi durumda olduğunu buldu.

Yeni bir bilimsel çalışmada araştırmacılar, binlercekolon (bağırsak) kanseri hastasının radyoterapiden kurtulabileceğini, hastalığın tedavisi için yalnızca kemoterapi ve ameliyatın yeterli olduğunu iddia etti.

Araştırma, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan American Society of Clinical Oncology'nin (Asco) Chicago'daki yıllık toplantısında sunuldu. Sonuçlar aynı zamanda New England Journal of Medicine ve Journal of Clinical Oncology dergilerinde eş zamanlı olarak yayımlandı.

Asco konuya ilişkin açıklamada, “Radyasyon tedavisini atlamak, yaşam kalitesini etkileyen kısa ve uzun vadeli yan etkileri azaltabilirken hastalıksız hayatta kalma ve genel hayatta kalma konusunda benzer sonuçlar sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

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