'Komando dede’ karısını baltayla öldürdü. Teslim olduğu yer şok etti

Adana’da “Komando dede” olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürüp ardından mahallenin muhtarına gidip teslim oldu.

KAYNAK: İHA
'Komando dede’ karısını baltayla öldürdü. Teslim olduğu yer şok etti

İHA'nın haberine göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ‘Komando dede’ olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeci'yi sabah saatlerde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü.

Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebecinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla olay rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti.

O dönem Cebeci’nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti. İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

aw061685-01.jpg

aw061685-02.jpg

aw061685-03.jpg

aw061685-04.jpg

aw061685-05.jpg

aw061685-06.jpg

aw061685-07.jpg

aw061685-08.jpg

aw061685-09.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!