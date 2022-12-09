Komik Para seyirciyle buluşuyor

Oyun, yarın 20:00'de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

Oyunun öyküsü Şöyle: Henry, iş çıkışı metroda çantası yerine başka bir çantayı almış, atkısını almak için açtığında içinin para dolu olduğunu görmüştür. Bir bara girip içmeye ve tuvalette parayı saymaya başlar. Bu para hayatı boyunca sahip olamayacağı bir miktardır. Henry, bu şansı kaçırmamak için karısı Jean'i alıp yurtdışına kaçmaya karar verir. Kullanılmış banknotlardan dolayı kara para olduğunu anlamıştır. Peşine düşeceklerini düşünüp hızlı bir plan yapar. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, Özgür Atkın'ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emrah Derviş Soylu, Hasip Tuz, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın, Uğur Dilbaz rol alıyor.