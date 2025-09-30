Komiser yardımcılığı sorularını çalmıştı! 6 yıl hapisle aranan FETÖ üyesi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2010 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren örgütün içerisinde sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ'ye üye olma suçundan ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında işlem yapılan, 2010 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren örgüt içerisinde sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan Y.B.'nin peşine düştü. Ekipler şahsın ayrıca 2018 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Şahıs ekiplerin takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

