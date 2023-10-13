Komşuda deprem

Editör: Osmancan EROK
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Yunanistan'da deprem oldu.
Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçüldü.
Depremin saati 06:33 olarak kaydedildi.
Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Osmancan EROK
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Yunanistan'da deprem oldu.
Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçüldü.
Depremin saati 06:33 olarak kaydedildi.