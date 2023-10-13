Komşuda deprem

Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Komşuda deprem

Editör: Osmancan EROK

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Yunanistan'da deprem oldu.

Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçüldü.

Depremin saati 06:33 olarak kaydedildi.

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