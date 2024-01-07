Komşuların 'yüksek aidat' kavgası hastanede bitti. 5 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Komşuların 'yüksek aidat' kavgası hastanede bitti. 5 yaralı
Zonguldak'ta yüksek aidat' sebebiyle binada oturan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, Toplantı için bir araya gelen binada oturan vatandaşlar arasında 'yüksek aidat' sebebiyle tartışma çıktı.

TEKME-TOKAT BİRBİRİNE GİRDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşular tekme-tokat birbirine girdi. diğer bina sakinlerinin İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırırken kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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