Karaman’da gençlerin kavgasında bıçaklar konuştu

Kaynak: İHA
Karaman’da gençlerin kavgasında bıçaklar konuştu
Karaman’da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacaklarından yaralandı. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karaman'ın Merkez ilçesine bağlı Elma Şehir Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (16), sokak ortasında karşılaştığı husumetlileri M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli bölgeden yaya olarak uzaklaştı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı Y.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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