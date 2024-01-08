Karaman’da gençlerin kavgasında bıçaklar konuştu

Olay, saat 13.30 sıralarında Karaman'ın Merkez ilçesine bağlı Elma Şehir Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (16), sokak ortasında karşılaştığı husumetlileri M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., bacaklarından bıçaklandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli bölgeden yaya olarak uzaklaştı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.