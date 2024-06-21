Komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı! Yaşlı sapıktan rezil savunma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı! Yaşlı sapıktan rezil savunma

İzmir’de bir vatandaş komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Sevgi Yolu’nda bulunan Migros marketinin arka kısmındaki alanda yaşlı bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı.

k1.jpg

“KOMŞUYUZ BAK DÖVMEYECEĞİM”

Skandal olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden komşusu, “Güzel, devam et devam et. Ne yapıyorsun köpeğe? Komşuyuz bak, dövmeyeceğim” dedi.

k2.jpg

“NE OLDU HEMŞEHRİM?”

Köpeğe tecavüz eden sapık yaşlı adam ise, “Ne oldu hemşehrim?” diyerek kaçmaya çalıştı.

k3.jpg

Olayı kayıt altına alan komşusu, “Seni bir daha buralarda görmeyeceğim” diye konuştu.

Rezil görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İlgili Haberler
Türk iş insanı eski sevgilisinin günlüğünü ifşa etti: Herkese HPV bulaştırdı
FETÖ’den tutuklanan MHP’linin dosyasından neler çıktı! Tam 7 yıl beklendi
Kılıçdaroğlu’ndan Ankara’yı karıştıran hamle! Özel ile İmamoğlu sinirlendi
Son Haberler
Kilis'te mutfakta tüpü bomba gibi patladı! Yaralılar var Yerel Haberler
Kilis'te mutfakta tüpü bomba gibi patladı! Yaralılar var
Mert Hakan Yandaş imzayı attı Spor
Mert Hakan Yandaş imzayı attı
İstanbul'da mazgal adam yuttu Gündem
İstanbul'da mazgal adam yuttu
Zeytinyağında KDV'yi sıfırlıyorlar Dünya
Zeytinyağında KDV'yi sıfırlıyorlar
Çalışan kadınlara fazla maaş ve izin müjdesi! Bakanlık harekete geçti Ekonomi
Çalışan kadınlara fazla maaş ve izin müjdesi! Bakanlık harekete geçti
Bir taraf kavruluyor bir taraf karla mücadele ediyor! Haziranda 8 metre kar var... Gündem
Bir taraf kavruluyor bir taraf karla mücadele ediyor! Haziranda 8 metre kar var...
Sıcakta karla serinliyorlar Yerel Haberler
Sıcakta karla serinliyorlar