Komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı! Yaşlı sapıktan rezil savunma

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Sevgi Yolu’nda bulunan Migros marketinin arka kısmındaki alanda yaşlı bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı.

“KOMŞUYUZ BAK DÖVMEYECEĞİM”

Skandal olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden komşusu, “Güzel, devam et devam et. Ne yapıyorsun köpeğe? Komşuyuz bak, dövmeyeceğim” dedi.

“NE OLDU HEMŞEHRİM?”

Köpeğe tecavüz eden sapık yaşlı adam ise, “Ne oldu hemşehrim?” diyerek kaçmaya çalıştı.

Olayı kayıt altına alan komşusu, “Seni bir daha buralarda görmeyeceğim” diye konuştu.

Rezil görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.