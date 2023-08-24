Konferans Ligi'nde 3 temsilicimiz bu akşam sahada. Maçlar hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam sahaya çıkıyor. Maçların yayınlanacağı kanallar belli oldu.

Konferans Ligi'nde 3 temsilicimiz bu akşam sahada. Maçlar hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, play off turunda ilk maçlarına bu akşam çıkacaklar.

Temsilcilerimiz rövanş için bu akşamki ilk maçlardan avantajlı skorla ayrılmayı hedefleyecek.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hollanda'nın Twente takımını konuk edeceği maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Beşiktaş ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu maç Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'da yapılacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma
S Sport Plus'tan canlı ekrana gelecek.

Bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor bu akşam Genk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlama saati 21.00. Mücadele TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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