Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp

Kongo Nehri üzerinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 30 kişinin boğulduğu ve 167 kişinin kaybolduğu açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp

Editör: Murat Öztürk

Bir eyalet bakanının Reuters'e verdiği demeçte, Kuzeybatı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri üzerinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 30 kişinin boğulduğunu ve 167 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Equateur Eyaleti Sağlık Bakanı Didier Mbula, 189 kişinin kurtarıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Mbula, "Şu ana kadar eyalet yönetimindeki elimizdeki rakamlara göre 30 ceset bulundu, 167 ceset ise hâlâ kayıp" dedi.

Gemilerin sıklıkla kapasitelerinin çok üzerinde yüklendiği Kongo sularında ölümcül tekne kazaları sık sık yaşanıyor.

Mbula, Mbandaka kasabası yakınlarında alabora olan yerel yapım teknenin aşırı yüklü olduğunu, 300'den fazla kişiyi taşıdığını ve gece yol aldığını söyledi.

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