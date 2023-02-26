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Federasyon seçiminde usulsüzlük. Kongre iptal edildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildi. Yeniden seçime gidilecek.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 17:25
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Kongre iptal edildi. Okçuluk Federasyonu seçiminde usulsüzlük

Federasyon seçiminde usulsüzlük. Kongre iptal edildi
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Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/604 sayılı 4'üncü duruşmada Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 26.10.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nun ana statüye aykırı olduğuna karar vererek genel kurulu iptal etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun, 26.10.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nun iptal gerekçesine konu olan iddialar şu şekilde:
1- Merkez hakem kurul başkanı üyesi olmadığı bir kulüpten ve son iki sezon yarışmalara katılmamış delegelik hakkı olmayan bir kulüpten kendisini usulsüzce delege yazdırmıştır.
2- Maaşla federasyonda çalışan avukat kendisini usulsüzce delege yazdırmıştır.

3- Federasyon çalışanları tarafından kurulan başkent okçuluk kulübü, en son vizesi 5 yıl önce yapılmış sporcuyu yani lisanssız sporcuyu yarıştırıp usulsuzce delege hakkı almıştır.
4- Faal olmayan hakem, faal olmayan milli sporcu, faal olmayan antrenör seçiminde noter kurası çekilmesi gerekirken usulsusüzce kura çekilmeden haketmeyen kişiler yazılmıştır.
5- Delege bildirmeyen kulüplerin boş koltukları delege varmış gibi gösterilip sayı artırılmıştır.
6- Antalya'daki sadece delegelik için kurulan kulüpler adına yarışan sporcular, vizesiz, lisansız ve a kulübünün sporcusu b kulübü adına yarıştı gösterilerek usulsüzce delegelik verilmiştir.
7- Faal olmayan antrenörlerin çogunluğu faal oldukları halde usulsuzce delege olmuşlardır.
8- Spor Bakanlığı genelgesinin işlerine gelen kısmı olan ve danıştay tarafından iptal edilen yüzde 15 destek mektubu kısmını usulsüzce uygulamış, bakanlığın, faal olmayan millİ sporcu, antrenör ve hakemlerle ilgili noter kurası çekilecek bildirgesine rağmen, maddeyi görmezden gelerek usulsüzlük yaparak kura çekmeden belirlemiştir denildi.
Ana statüye aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen Türkiye Okçuluk Federasyonunun 26.10.2021 tarihli Olağan Genel kurulunun gerekçeli kararının mahkemece yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.
Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, Okçuluk Federasyonu'nun iptal edilen Olağan Genel Kurulu ile ilgili Davacılar kayyum atanması için yeniden dava açacakları öğrenildi.

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