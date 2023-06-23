Konserde kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! 90 kişi yaralandı

Şarkıcı Louis Tomlinson'un Red Rocks'taki konserine katılan yaklaşık 100 kişi, ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin hedefi oldu. Yüzlerce kişi yaralandı ve yedi kişi hastaneye kaldırıldı.

Konserde kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! 90 kişi yaralandı

Louis Tomlinson'un Red Rocks'taki konserine katılan yaklaşık 100 kişi, ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin hedefi olurken yüzlerce kişi yaralandı. Hayatı tehdit etmeyen yaralarla yedi kişi hastaneye kaldırıldı ve 80-90 kişi olay yerinde tedavi edildi. Konserin organizatörleri, eski One Direction üyesi Louis Tomlinson'ın konserini daha sonraki bir tarihe erteledi. Kurtarma ekibinin verdiği bilgilere göre, yaralılar kemik kırıkları ve kesiklerle mücadele etti.

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KORKUTUCU GECE

Katılımcılardan biri olan Nicole, Twitter üzerinden "Bu gece, hayatımın en korkutucu gecesiydi" ifadelerini kullandı ve "Red Rocks'ta dolu yağmaya başladı ve ben ve kız kardeşim bir işaretin altında sığınma şansı bulduk. Doludan dolayı kanıyorum ve başımda çürükler var." dedi.

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ÇIĞLIK ATIP AĞLADILAR

Birçok kişi acı içinde çığlık atarken başlarını ceketler, çantalar ve diğer eşyalarla korumaya çalıştı. Bir katılımcı, dolu tanelerinin neden olduğu kırmızı lekelerle kaplı kolunun bir resmini paylaştı.

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Birçok hayran, konser alanına Uber veya diğer araç paylaşım hizmetlerini kullanarak ulaştı ve dolu dış mekana düştüğünde sığınacak bir yerleri olmadı.

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KONSER ERTELENDİ

Büyük fırtına, ilk önce konserin gecikmesine neden oldu ve organizatörler sonunda eski One Direction üyesi Louis Tomlinson'ın konserini daha sonraki bir tarihe erteledi.

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Dolu fırtınası sırasında birkaç araba da hasar gördü.

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