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Sağlığın gizli düşmanı. Satın almadan önce dikkat edin

Konserve ton balığı önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:52
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Konserve ton balıklarının zararlarını say say bitmiyor. Sağlığın gizli düşmanı

Sağlığın gizli düşmanı. Satın almadan önce dikkat edin
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Konserve balıklar ne karar yararlı da olsa zararlı yönleri de bulunuyor. Özellikle aşırı Konserve ton balığı aşırı tüketildiğinde önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Konser tüketimi sıklığı yaşa ve cinsiyete göre de farklılık gösteriyor. Hamile ve emziren kadınların cıva miktarı yüksek balıkları tüketmemesi gerekiyor. Hamile ve emziren kadınlar, konserve ton balığını 113 gramdan fazla tüketmemelidir. Cıva miktarı düşük olan konserve ton balıklarıysa haftada maksimum 3 kez tüketmelidir.

ZARARLARI

Mynet’te yer alan bilgilere göre, Konserve ton balığının içerisinde tuz ve cıva oranı yüksektir. Ayrıca konserve ton balığı bünyesinde patolojik bakterilerini de barındırır. Tuz, patolojik bakteri ve cıva barındırması sebebiyle konserve ton balığının zararlı olup olmadığı çok araştırılıyor. Vücuda yüksek miktarda cıva girmesi kişinin bitkinlik yaşamasına sebep olur.

Cıvanın vücut içerisinde yüksek miktarda bulunması sinir sistemi bozukluğuna da neden olur. Konserve ton balığının yan etkilerine maruz kalmamak için tüketim miktarı çok iyi ayarlanmalıdır. Tüketim miktarıyla ilgili bir uzmana da danışmanızı tavsiye edilir. Doğru miktarlarda tüketilirse zararı daha az olur.

SATIN ALMADAN ÖNCE DİKKAT EDİN

Yüksek cıvaya maruz kalmak bitkinlik yaşamanıza, daha fazlası da sinir sisteminde bozulmaya yol açabilir.

Satın almadan önce raf ömrünü, teneke kutuda eziklik, sızıntı, şişkinlik gibi bir bozulma olmadığı kontrol etmeniz gerekmektedir.

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