Konteyner kenti bu defa sis yuttu. Göz gözü görmedi

Depremlerin enkaz şehir haline getirdiği Kahramanmaraş'ı bu defa sis yuttu. Konteyner kentte göz gözü görmedi.

KAYNAK: İHA
Konteyner kenti bu defa sis yuttu. Göz gözü görmedi

Kahramanmaraş şehir merkezinde etkili olan sis Dulkadiroğlu ilçesinin büyük bir kesimini kapladı.
Karacasu Konteyner Kent ve çevresi ise sis ile kaplandı.

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Bölgede barınan depremzedeler fotoğraf karelerine yansıdı.

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Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda da sürücülerin görüş mesafesi sis nedeniyle azaldı.

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Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin takip mesafesinin korunması konusunda uyarıldı.

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