Konteynerde yaşayan depremzede emekli: Çöpten ekmek topluyorum

Kaynak: ANKA
Konteynerde yaşayan depremzede emekli: Çöpten ekmek topluyorum
Malatya'da konteyner kentte kalan emekli bir vatandaş, "Bu emekliler hakikaten perişan. 10 bin lira maaşla ne yapılır? Çöpten ekmek topluyorum" diye yakındı.

CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba seçim çalışmaları kapsamında Malatya Cemalgürsel Mahallesi’ndeki konteyner kenti ziyaret etti.

Depremde evi yıkılan ve konteyner kentte kalan bir emekli Ağbaba’ya dert yandı.

Emekli vatandaş, "Bu emekliler hakikaten çok perişan.
10 bin lira maaşla ne yapacak?
O gün ben internette gördüm.
Urfa’da sıraya koymuşlar, adam başı 10 bin lira para veriyorlar oy için, oyları alacak.
Bunlar nasıl olacak?
Adam oy için şerefini oyla satar mı?
Çöpten ekmek topluyorum.
Evim orada, yıkıldı.
Biz akşam olsa da pazara gitsek de ucuza alsak diye bekliyoruz.
Market market dolaşıyoruz.
Tarım Kredi Kooperatifi’ne gidiyoruz, orası piyasanın üstünde.
Olmaz böyle.
Suriyelilere bizden daha fazla para veriyor.
Benim dedem Çanakkale’de şehit oldu.
Ben bu ülkenin vatandaşı iken bizden fazla para veriyor.
Sosyal hakları bizden fazla" dedi.

Emekli vatandaşı dinleyen Ağbaba da, "Bütçe yok diyorlar ama bütçeyi başka şeyler için buluyorlar. Emeklinin durumu perişan. Emekli ekmeğe muhtaç oldu, ekmeğe bile muhtaç" dedi.

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